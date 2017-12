Verissimo, Aida Yespica: "Ho sottovalutato Daniele Bossari"

Aida Yespica non è single e dal salotto di Verissimo rassicura tutti sulla sua vita amorosa: "Geppy sta benissimo e siamo ancora fidanzati. Lui non mi ha mollato un attimo e ha capito che nella casa non è successo nulla". La showgirl venezuelana parla della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia al duo Ilary Blasi – Silvia Toffanin ammettendo di aver sottovalutato il vincitore Daniele Bossari: "Non pensavo fosse così forte, devo ammetterlo, l’ho sottovalutato". Proprio con il presentatore milanese però ha vissuto i momenti più divertenti: "La settimana con Daniele è stata stupenda e lui è stato molto rispettoso, anche se ha sudato tanto".