Luca Onestini: “Il mio cuore è libero, Soleil è solo un ricordo”

Luca Onestini si racconta a Mattino Cinque. Il bel tenebroso arrivato in finalissima contro Bossari parla del suo GFVIP: “Per me è stata una cosa assurda e inaspettata arrivare in finale, sono contento che abbia vinto Daniele perché il suo percorso è stato ineccepibile. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è non aver ricevuto il bacio da Ilary”. Onestini racconta poi il suo percorso nella casa e rivive il tradimento in diretta subito da Soleil Sorge, ormai la sua ex: “Soleil per me è un ricordo, non ci siamo più visti e va bene così. Il mio cuore è grande ed è libero e sono pronto ad innamorarmi di nuovo” avvallando l’ipotesi di una ipotetica relazione con la sua amica nella casa Ivana Mrazova: “Noi siamo molto amici, la stimo molto. Lei è bella, pulita, sincera, trasparente. Fidanzarmi con Ivana? Al momento no, ma chissà”.



Il GFVIP ha regalato poi una cosa inaspettata a Luca: l’amicizia. Nascono così gli Oneston: lui e Raffaello Tonon sono più uniti che mai. Tonon lo raggiunge in studio e insieme parlano del loro rapporto a Federica Panicucci: “Entrambi abbiamo dato tanto l’uno all'altro. Lui è stato la chiave di questa grande esperienza”, racconta Tonon. Mentre Luca dice: “Il nostro rapporto è un 50 e 50, ci siamo trovati e siamo stati benissimo”.