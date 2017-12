Verissimo, Luca Onestini: "Entrato in casa fidanzato, uscito single"

"Non sento assolutamente la necessità di cercare la mia ex fidanzata. Credo che Soleil abbia aspettato che io entrassi nella casa per lasciarmi e avere così massima visibilità". L’ex tronista Luca Onestini, secondo classificato del Grande Fratello Vip, commenta così a Verissimo la rottura con la sua ex Soleil Sorge mentre era nella casa più spiata d’Italia. Davanti all’inedito duo di conduttrici Silvia Toffanin e Ilary Blasi, il bel romagnolo aggiunge: "Tutto quello che dovevo sapere mi è stato comunicato da voi in trasmissione, sono riuscito a svoltare pagina lì, sono sereno e vado avanti con la mia vita". Eppure sono stati momenti difficili quelli vissuti dopo la notizia del tradimento: "Il mio percorso non è stato facile, poi da quando è entrato Raffaello le cose sono andate decisamente meglio. Per fortuna, nonostante tutto, il sorriso non l’ho perso". Infine un commento sulla vittoria sfumata per un pelo: "Non mi dispiace essere arrivato secondo, alla fine mi sono trovato con le persone con cui mi sono trovato meglio e son contento che abbia vinto Daniele. Era giusto così".