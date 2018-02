Uomini e donne, Gemma si offre per ballare con Giorgio, ma lui la rifiuta

La possibilità di scrivere un nuovo capitolo legato alla storia d'amore di Gemma Galgani e Giorgio Manetti sembra sempre più remota e a confermarlo è l'ultimo rifiuto del cavaliere toscano alla richiesta della tronista di un ballo insieme.



Nel corso della puntata di "Uomini e donne" andata in onda giovedì 1 febbraio, Maria De Filippi ha offerto a Giorgio la possibilità di ballare con una delle dame in studio. La sua scelta è subito ricaduta su Paola, ma prima di poter avvicinarsi alla donna ha dovuto fare i conti con la sua ex compagna: "Io ho alzato la mano, volevo ballare" Dopo qualche istante di imbarazzo, Giorgio ha preferito rifiutare l'offerta della Galgani: "Le occasioni vanno prese al volo, Gemma mettiti a sedere".