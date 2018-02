Uomini e donne, ennesimo litigio tra Tina e Gemma: "Io ti strozzo!"

Nel corso della puntata di "Amici" in onda mercoledì 31 gennaio gli animi di Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono nuovamente scaldati e le due donne sono quasi arrivati alle mani. Al centro della polemica i presunti sentimenti di Giorgio per la tronista del Trono Over: "Secondo me lui si fa condizionare dalla presenza e dalle parole di Tina" ha spiegato Gemma durante la trasmissione di Canale 5.



Immediata la risposta dell'opinionista che in un primo momento ha cercato di spiegare la sua assenza durante le possibili uscite esterne, ma poco dopo non riesce a contenere la sua ira e si scaglia contro la Galgani: "Hai rotto, mettiti in testa che Giorgio non ti vuole, devi mettere una lapide su questa storia." E gli animi si infiammano!