Uomini e Donne, parole grosse durante una discussione fra Tina e Gemma: sfiorata la rissa

"Non è bella, non è giovane, non è una donna realizzata. Che cosa dovrei invidiarle?" Parole grosse da parte di Tina Cipollari al trono over del programma di Maria De Filippi, durante un litigio con la storica rivale Gemma Galgani. Accusata da quest'ultima di essere invidiosa di lei, l'opinionista di Uomini e Donne non si trattiene ed espone chiaramente il suo pensiero a tutto lo studio. "Una volta spente queste luci, vorrei proprio vedere quanti uomini andranno sotto casa della signora Gemma Galgani per corteggiarla" infierisce Tina, non dando alcun respiro a Gemma che tenta inutilmente di difendersi, salvo poi avvicinarsi alla donna con intenzioni bellicose. La rissa, fortunatamente, viene solo sfiorata. Il motivo dell'accesa discussione sembra sia stato Giorgio Manetti, ex di Gemma e secondo i rumors probabile nuovo amore di Tina.