Shannen Doherty, taglio "sexy Parisian": "Mi sento di nuovo una donna"

Noto in Italia come "Schegge Di Follia", "Heathers" (1989) fu tra i film che lanciarono la carriera della Doherty negli anni Ottanta. Il suo ritorno nel cast del reboot, che uscirà come serie tv nel 2018 per Paramount, è stato per lei di grande aiuto, come scrive nel post ringraziando tutti e mostrando uno scatto in cui indossa una parrucca dai capelli lunghi: "Sono stati due anni terribili. Combattendo il tumore. E come attore vieni messo in panchina. Ti considerano troppo debole, non in gradi di... etc. Ma invece è proprio lavorare che ti rinvigorisce e rinnova la forza per sconfiggere l'inimmaginabile bestia. Mi sono comparata ad una auto, una Shelby vintage, che è stata in garage per troppo tempo. Ma che è ancora una grande macchina. Ha solo bisogno di tempo per scaldarsi ed è pronta per partire. Con le performance che ci si aspetta da lei. Grazie @heathers per avermi permesso di recitare e di essere qualcun altro oggi. Grande team, grande sceneggiatore, grande cast, grande regista e grande show...".