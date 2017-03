Shannen Doherty: nuovo look, nero corvino, per la sua nuova vita

I capelli cominciano a ricrescere e Shannen Doherty appare finalmente sorridente e serena con il suo nuovo look nero corvino. L'attrice americana, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Brenda nel telefilm "Beverly Hills 90210", ha da poco finito i cicli di chemio e radioterapia e ricomincia a "vivere". Prima uscita pubblica per lei, a fianco dell'amato marito, durante un evento a favore dell'Animal Hope and Wellness Foundation e...lezione di danza in palestra.

Ospite per la sua prima uscita pubblica del Gratitude Class Animal Hope, serata benefica di una organizzazione no-profit per il recupero degli animali maltrattati, di cui Shanenn è sostenitrice da tempo, l'attrice, ha postato come sempre, alcuni scatti di aggiornamento. In uno appare abbracciata al marito Kurtis Warienko. mentre in un video in cui balla "Lose Control", uno dei tanti successi di Missy Elliott in palestra.



Colpita dal tumore circa due anni fa la Doherty ha terminato la scorsa settimana i lunghi cicli di chemio e radioterapia, grazie ai quali ha combattuto la malattia coraggiosamente e senza abbattersi mai. I social sono stati in tutto questo tempo il suo canale comunicativo prediletto. Su Instagram l'attrice ha documentato passo dopo passo la sua battaglia condividendola con i suoi tanti fan e adesso, con loro, attende speranzosa e fiduciosa quello che verrà.