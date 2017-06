Shannen Doherty, vento tra i capelli per festeggiare la remissione del cancro

L'attrice Shannen Doherty, famosa per il ruolo di Brenda nella serie tv Beverly Hills, ha festeggiato con i capelli al vento la remissione del cancro. "Credo che io e mio marito ci stiamo trasformando l'uno nell'altro..." ha scritto a margine del selfie in riva al mare con Kurt Iswarienko. La chioma fluente è il simbolo che l'incubo è finalmente finito; ora Shannen può voltare pagina e prendere di nuovo in mano la sua vita.