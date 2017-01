Shannen Doherty, la foto shock in ospedale

Una foto in bianco e nero, in cui sdraiata su un letto di ospedale Shannen Doherty si mostra mentre fa la chemioterapia. E commuove subito i fan. "La chemio non è facile, ma continuo a essere forte e a lottare", scrive su Instagram. Ma il suo è soprattutto un messaggio di speranza. Quella che la sta "aiutando a combattere il male".

L'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" racconta quotidianamente la sua battaglia, da quando nel 2015 ha annunciato di avere un tumore al seno. La star ha compiuto pochi mesi fa 45 anni, non si è mia arresa e ha sempre lottato contro il male.

"Il giorno dopo la chemio non è mai facile - spiega - Non si è in grado di ballare, mangiare o semplicemente pensare al giorno dopo. A volte ha come l'impressione di non avere voglia di farlo. Ma poi tutto passa. La speranza è possibile. Anche se tutti soffrono, resto coraggiosa. Positiva".