Shannen Doherty: "Chemio e radioterapia finite, adesso si aspetta"

Per l'attrice, l'amata Brenda di "Beverly Hills 90210" quindi è la fine di un capitolo, doloroso e tristissimo, ma anche l'inizio di un altro, come specifica lei stessa nel suo post in cui lancia un messaggio di vicinanza e condivisione virtuale con tutti i malati come lei: "E' il momento dell'attesa, attesa per i risultati dei test, per capire se sono pulita o no, attesa di ricostruire. Attesa. Credo che quando qualcuno viene colpito dal cancro, sia sempre in attesa di qualcosa. E per tutti coloro che sono malati, aspetto con voi...".



Ancora una volta Shannen si affida ai social per documentare, attraverso scatti e video e commentare i difficili momenti del suo cammino e della sua lotta contro il tumore, come ha sempre fatto dall'inizio della malattia, ma anche quelli belli accanto alle persone che le sono state e le sono sempre vicine, dalla madre, ai medici al marito, l'amato Kurtis Warienko.