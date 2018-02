Rita Dalla Chiesa a Verissimo: "Torno in tv, a casa mia"

"La vera notizia è che torno in tv ma a casa, perché questa è casa mia", Rita Dalla Chiesa parla durante un’intervista a "Verissimo" della sua nuova sfida professionale, la conduzione del programma "Italiani ieri e oggi", un talk show sul costume e la cultura italiana che andrà in onda in seconda serata su Retequattro.



"Costanzo mi ha cercata per questa nuova trasmissione e mi hanno chiamata mentre ero a fare la spesa, sono andato a parlare con Maurizio e nemmeno un giorno e mezzo dopo ero in trasmissione", spiega la conduttrice a Silvia Toffanin. "La sensazione di ritrovare tutti i tecnici, i cameraman, gli operatori, tutti che mi abbracciavano e mi dicevano bentornata Rita, è stato come tornare a casa".