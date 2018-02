Rita Dalla Chiesa: "Fabrizio è stato l’uomo più importante della mia vita"

"Fabrizio è stato l’uomo più importante della mia vita". Non ha dubbi Rita Dalla Chiesa quando parla del suo ex marito, il conduttore Fabrizio Frizzi colpito da un’ischemia negli scorsi mesi. La giornalista e conduttrice si racconta nel salotto di "Verissimo" ripercorrendo i terribili momenti in cui ha saputo della malattia di Frizzi: "Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie".



Un momento toccante poi quando si parla del genero Massimo, scomparso dopo una lunga malattia, e che fa commuovere anche Silvia Toffanin: "E’ stato terribile, perché Massimo aveva tanti progetti. Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa". Infine un commento sul triangolo amoroso tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: "Io non direi mai di amare Fabrizio o che lui ama me, ma dico che gli voglio bene".