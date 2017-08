"Ci siamo conosciuti a Taormina, io lavoravo mentre Valentino era lì in vacanza." Così il duo comico composto da Ficarra e Picone racconta nel programma "Ricette all'italiana" come sia iniziata l'avventura che finora li ha visti protagonisti di grandi successi tra teatro, televisione e cinema. "Per diventare famosi abbiamo finto di essere siciliani, siamo di Bolzano" scherza Salvatore Ficarra per rispondere alle domande di Gianluca Mech, che in seguito chiede ai due ospiti cosa rifarebbero per ricordare un'estate passata: "Quando io lavoravo e Valentino faceva il turista" ironizza Ficarra, mentre Picone replica: "Vorrei rivivere i momenti in cui abbiamo vinto i Mondiali di calcio."