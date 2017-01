Revenge chiude i battenti: la quarta stagione sarà l'ultima

" Revenge " volge al termine. La serie tv con Emily VanCamp protagonista, terminerà alla fine della quarta stagione attualmente in onda negli Stati Uniti. L'epilogo sarà trasmesso dalla ABC il prossimo 10 maggio. "Sarà la fine della storia – ha detto il produttore esecutivo Sunil Nayar, annunciando che lo show si concluderà tra due settimane – Per quanto tutti amiamo questa serie, abbiamo ottenuto quello che volevamo e ora è tempo di chiudere".

"Sarà un finale favoloso - ha assicurato Nayar, in una dichiarazione rilasciata al magazine Entertainment Weekly – Abbiamo parlato con il network e siamo tutti convinti della nostra decisione".



Creato da Mike Kelley, autore di serie tv di successo come The O.C. e Providence, Revenge è andato in onda per la prima volta nel 2011. La popolarità raggiunta nella prima serie di episodi ha convinto la ABC a finanziare le successive stagioni, che hanno garantito al network ottimi ascolti. Ora lo show chiude, complice anche l'impegno sul grande schermo della protagonista: Emily VanCamp è infatti nel cast di Civil war, il sequel di Capitan American: The Winter Soldier, che uscirà nel 2016, dove l'attrice canadese vestirà di nuovo i panni dell'Agente 13.