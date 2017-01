27 marzo 2015 "Downton Abbey", si chiude: la sesta stagione sarà l'ultima La produzione ha comunicato la decisione di chiudere la serie cult dopo la stagione attualmente in fase di realizzazione. Ma dietro l'angolo potrebbe esserci uno spin-off o un film Tweet google 0 Invia ad un amico

14:42 - Anche le cose belle a un certo punto finiscono. E così per una delle serie più amate degli ultimi anni, "Downton Abbey", è arrivato il capolinea. La popolare serie tv, ambientata nell'Inghilterra di inizio Novecento e trasmessa in Italia su Rete4, chiuderà i battenti al termine della sesta stagione, attualmente in lavorazione. Ma in Rete circola già la voce di un film. In Italia è andata in onda la quarta stagione, la quinta è prevista a dicembre.

La notizia della chiusura è stata annunciata in una conferenza dal produttore della Carnival Films e il network britannico ITV. "Inevitabilmente arriva un momento in cui tutti gli spettacoli dovrebbe finire e Downton Abbey non fa eccezione - ha detto Julian Fellowes, scrittore, creatore e produttore esecutivo della serie -. Abbiamo voluto chiudere le porte quando sembrava giusto e naturale per le storie raccontate e quando lo spettacolo è ancora apprezzato tanto dai suoi fans. Siamo in grado di promettere un finale di stagione completo e all'altezza ricco di intrighi".



Con i suoi undici milioni di spettatori, "Downton Abbey" è la serie più vista degli ultimi decenni in Gran Bretagna, premiata con una pioggia di Bafta, Emmy, Golden Globes e Guinness World Record. Le cinque serie, inclusi i Christmas special, hanno segnato il record d'ascolto. E' anche la serie televisiva più amata di casa Windsor. Kate è la sua prima fan e andata in visita agli studios londinesi.



E adesso? il pubblico italiano ha ancora davanti due serie da gustarsi. E poi? Potrebbe esserci una coda. Infatti il produttore esecutivo Gareth Neame ha raccontato a "Variety" che si sta valutando l'idea di un film basato sullo show, mentre un'altra ipotesi percorribile sarebbe quella di uno spin-off. "Ne abbiamo parlato - ha detto -. Non ci sono piani precisi ma non escluderei la possibilità".