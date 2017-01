"The Mentalist", su Premium Crime arriva il capitolo finale della saga

18:10 - Parte l'11 marzo su Premium Crime il settimo e ultimo capitolo della serie The Mentalist. Il telefilm statunitense creato da Bruno Heller dopo più di 130 episodi è pronto ad affrontare il rush finale. La serie è incentrata sulla figura del 'mentalista' Patrick Jane (Simon Baker), un uomo dalla formidabile acutezza mentale che, dopo essersi finto per anni sensitivo, si ritrova a dover collaborare come consulente all'ufficio federale del CBI (California Bureau of Investigation).

La decisione viene presa dopo che un noto serial killer chiamato John Il Rosso uccide la moglie e la figlia. Pronto a tutto pur di vendicarsi, Jane decide di dedicare la sua vita alla ricerca del terribile assassino che, nel frattempo, non smette di mietere vittime. A capo delle indagini troviamo Teresa Lisbon (Robin Tunney) che, inizialmente contrariata dai metodi non convenzionali e spesso illegali usati da Jane per risolvere i casi, puntata dopo puntata gli darà fiducia. La vita del mentalista trascorre tra la risoluzione di difficili casi e l'ossessione per la cattura del killer che sembra non arrivare mai.



Il colpo di scena arriva a metà della scorsa stagione quando, dopo aver ristretto le sue ricerche a 7 sospettati, Patrick scopre l'identità del serial killer e si vendica uccidendolo. La sua morte è sinonimo di libertà e l'inizio di un nuovo percorso. Il tempo deve solo fare la sua parte perché il nostro protagonista si accorga della sua nuova condizione e così, nelle ultime puntate, il genere poliziesco lascia il posto ad un'atmosfera più romantica in cui scopriamo un Patrick Jane innamorato disposto a fare una dichiarazione d'amore su un aereo affollato pur di non veder partire la sua amata. La fortunata, naturalmente, è la collega di sempre: Teresa Lisbon rinuncia così al matrimonio con l'Agente Marcus Pike, annullando il suo trasferimento a Washington.



Ed eccoci qui, pronti ad assistere a un nuovo inizio a due.



The Mentalist 7: il capitolo finale Da Mercoledì 11 Marzo alle 21.15 in Prima Tv assoluta su Premium Crime.

La settima stagione, composta di 13 episodi, ci racconterà il nuovo percorso intrapreso da Jane e Lisbon che, dopo qualche giorno di vacanza, sono pronti a tornare alla vita reale, fianco a fianco, condividendo il lavoro e la vita privata. Riusciranno due persone così indipendenti e solitarie a gestire tutto questo?



Il creatore della serie Bruno Heller assicura che, nonostante la nuova piega romantica, il cuore dello show non cambierà: "Ci saranno nuovi casi da risolvere e ci sarà più azione, con un ritmo veloce ed emozionante".



L'appuntamento con la Prima Tv assoluta di The Mentalist 7 è tutti i mercoledì alle 21.15 su Premium Crime. Durante le puntate al profilo @PremiumCrime sarà attivo un live tweeting con l'hashtag #TheMentalistIT.