Pamela Anderson, ecco come il suo toyboy l'ha aiutata a superare la menopausa....

La menopausa? Un lontano ricordo. Da quando la bionda sex bomb vive a Marsiglia con il suo toyboy la "musica" è cambiata. "Lui non parla molto bene l'inglese, io non parlo molto bene il francese, ma ci capiamo con il linguaggio del corpo", racconta Pamela al Daily Mail ricordando come il peggio sia passato: "E alla soglia dei 50 anni che ho iniziato a sentirmi sola nella mia casa di Malibu e la menopausa ha preso piede. Mi sentivo molto emotiva, suscettibile e avevo tutti i sintomi della menopausa...".



Nonostante tre mariti e altrettanti divorzi alle spalle, oltre a due figli già cresciuti (avuti da Tommy Lee), Brandon, adesso 21enne, e Dylan, 20, Malibu non le dava più nulla: "Cucinavo, facevo cene e non veniva nessuno..." e così ha messo la casa in affitto ed è volata a Saint Tropez nell'estate 2016. Al Gran Premio di Monaco lo scorso maggio, ha conosciuto Adil Rami ed è stato colpo di fulmine. I 18 anni di differenza non li preoccupano: "Lui dice che sono una aliena e non crede che io abbia 50 anni mi dice sempre che devo mostragli la mia patente...!". E per tenere viva la loro relazione la bella Pam ricorre a qualche piccolo escamotage come questo: "A casa non indosso mai i pantaloni della tuta...".