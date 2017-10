Pamela Anderson si spoglia... di nuovo: scatti erotici con il "bad boy" del balletto

Provocante e irriverente come solo lei sa essere. A 50 anni (compiuti a luglio) Pamela Anderson posa nuda e bellissima dietro l'obiettivo di David LaChapelle per il magazine indipendente "King Kong". Accanto a lei, negli scatti bollenti del grande fotografo, il ballerino ucraino Sergei Polunin, chiamato il "bad boy" del balletto...

La storica ex bagnina sexy di "Baywatch" ammicca, nella cover del magazine, nuda tra i veli e i fiori di un set surreale, sfoggiando un fisico da trentenne, mentre Sergei, anche lui nudo e tatuato, è immortalato sospeso nell'aria in un salto da vera étoile.

Poi riecco Pamela in uno scatto ad alto tasso erotico, la testa reclinata all'indietro, una pelliccia buttato dietro alle spalle e il corpo completamente nudo sul quale il ballerino, che al Royal Ballet Sergei è stato soprannominato "la bestia aggraziata", in giacca e pantaloni, si appoggia con il volto sul petto e la lingua fuori dalla bocca, come un felino nell'atto di leccare la sua preda.