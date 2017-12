Pamela Anderson sul caso Weinstein: "Si sa cosa succede nelle stanze d'hotel"

"Si tratta di buon senso. Non andare da sola in una stanza d'albergo e se qualcuno ti apre in accappatoio vattene. Capisco però che Hollywood sia molto attraente e le persone vogliano essere famose", ha continuato. "Quando sono arrivata a Hollywood ho avuto un sacco di offerte per audizioni private e altre proposte che non avevano assolutamente senso", ha raccontato. "Mi hanno offerto un appartamento e una Porche per essere la ragazza numero 1 di qualcuno. Io ingenuamente mi sono detta 'Beh, allora sarò la numero 2'. Non voglio farlo in questo modo".



Dopo l'intervista la Anderson è stata sommersa dalla critiche, così su "Tmz" ha chiarito la sua posizione: "Non ho incolpato le vittime. Weinstein è un maiale prepotente, ma ci sono un sacco di modi per difendersi. Le donne devono essere consapevoli di certi problemi e sapere come affrontarli. E' ipocrita ignorare questo... non voglio essere costretta a scusarmi (per quello che ho detto)".