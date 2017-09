Pamela Anderson: "Amo Assange... ma un uomo solo non mi basta"

Una domanda che apre molti scenari e alla quale è la stessa ex bagnina di Baywatch a rispondere: "Un uomo per conversare e uno che faccia l'amante...". Insomma la sexy ex coniglietta di Playboy non si accontenta: "Non è divertente? Scrivono che ho una relazione in qualunque posto in cui vado", ha aggiunto. E qualcosa di vero ci sarà. L'avevamo infatti lasciata qualche settimana fa a Marsiglia in compagnia del suo nuovo presunto fidanzato l’ex calciatore del Milan Adil Rami.



Ritroviamo la bombastica attrice in bikini mentre prende il sole in mezzo al mare su una tavola da surf a Saint Tropez e con lei... non c'è Rami, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Chi sia il giovane che ha l'onore di stare accanto a tanta voluttuosità non si sa. Lei lascia tutto nel mistero e al "Good Morning Britain" svia il discorso sulla sua battaglia animalista e parla della lettera che ha scritto a Kim Kardashian, chiedendole di smettere di indossare le pellicce: "Tu che hai un grande cuore e sei un influencer con milioni di follower, rinuncia a quegli abiti...".



In quanto alle sue forme perfette e sensuali all'alba dei 50 anni Pam non esita a spiegare come faccia a mantenersi così sexy e in forma: "Sono vegana e non mangio carne". Ovvio.