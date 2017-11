Pamela Anderson, a Saint Tropez l'ex bagnina provoca con uno shooting bollente

Era il 1989 quando conquistò la sua prima copertina di Playboy, una bionda sexy e prorompente, che dal 1992 al 1998 nei panni della sexy bagnina C.J.Parker della serie "Baywatch" accese le fantasie erotiche degli uomini di mezzo mondo. Il primo luglio, quella bionda, Pamela Anderson, ha compiuto 50 anni, ma il suo sex appeal è rimasto lo stesso di allora. Come dimostra in questi scatti per W Magazine, in cui posa voluttuosa e seducente come non mai per il fotografo Luke Gilford.