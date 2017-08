Pamela Anderson, la bagnina più sexy della tv compie 50 anni

PLAYBOY E BAYWATCH - Non è un mistero che Pam debba la carriera alle sue curve esplosive. Fu infatti scoperta per caso durante una partita di football a Vancouver e le fu subito offerto di posare nuda su Playboy. Dopo quella copertina, uscita nel 1989, le porte di Hollywood per lei si spalancarono. Le fu infatti offerto il ruolo di C.J. Parker nella serie "Baywatch", una delle più popolari e viste della storia della televisione. Grazie a quel personaggio divenne popolare al grande pubblico, americano e non solo.



Icona sexy degli Anni Novanta, lei si è sempre definita un'imprenditrice più che un'attrice: "Non sono un'attrice, non credo di esserlo, credo di avere creato un marchio". Dopo il successo di "Baywatch", infatti, non sono molte le parti importanti che le sono state offerte negli anni. Recentemente ha preso parte all'adattamento cinematografico di "Baywatch" e si è mostrata senza veli nel film di Nadia Litz "The People Garden".