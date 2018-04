Nadia Toffa per la prima volta senza parrucca in un selfie con la mamma

"Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa", così Nadia Toffa su Instagram in un selfie dove per la prima volta si mostra senza parrucca. La conduttrice de "Le Iene" ha confessato pubblicamente di aver avuto un tumore e di stare continuando la sua battaglia, ma non per questo ha perso il sorriso. La prova è in questo scatto in cui si mostra radiosa con un colorato foulard in testa, accompagnata da sua madre: #chebellostareinsieme, scrive la Toffa, #mamminamia #tivogliobene. Migliaia i like e i messaggi di incoraggiamento.