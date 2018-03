Nadia Toffa: "Non si può parlare di guarigione, affronto la malattia vivendo"

Nadia Toffa è tornata a parlare del cancro che l’ha colpita poco più di due mesi fa e contro il quale ancora combatte. La conduttrice de Le Iene è stata ospite del Maurizio Costanzo Show dove, nonostante stia molto meglio, parla con cautela di piena guarigione. "È tutto superato?" le domanda Costanzo, "Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita", risponde prontamente la Toffa che poi aggiunge: "Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così". Una frase detta con la vivacità che la contraddistingue e che entusiasma anche Costanzo. "Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia".