Nadia Toffa torna a Le Iene e si racconta: "Ho avuto un cancro"

Nadia Toffa ha fatto il suo ritorno in tv, alla conduzione del programma "Le Iene", in onda su Italia 1, con una rivelazione shock. "Ho avuto un cancro, ora sto bene", ha esordito la conduttrice, che era stata colpita da un malore il 2 dicembre mentre si trovava nella hall di un albergo a Trieste. "Non trattateci da malati, - ha continuato mostrando la parrucca che ha messo dopo i cicli di chemioterapia e radioterapia, - siamo dei guerrieri! Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: commentate l'ultimo servizio visto, criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata! ".

Con una voce rotta dall'emozione, la Toffa ha deciso di condividere con il pubblico quanto accaduto da quel giorno: "Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio".



Con le sue dichiarazioni, la conduttrice ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche i due colleghi al suo fianco, Nicola Savino e Matteo Viviani, scioccati nel sentire la confessione della 'Iena': "Non lo sapeva nessuno. Le persone a cui ne ho parlato si contano sulle dita di una mano".



La Toffa ha poi dichiarato di non vergognarsi affatto né dei chili persi, né della parrucca che indossa e ha ringraziato in particolar modo Gabriella, la bambina che in un servizio della trasmissione aveva raccontato le sue sofferenze: "Se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch'io! Mi sento orgogliosa anche di sapere cosa hanno provato le persone che ho intervistato per anni che combattevano contro il cancro, dalla Terra dei fuochi all'Ilva di Taranto".



"Noi non vogliamo essere trattati da malati, ma da guerrieri", conclude la Toffa, che aggiunge: "Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco".