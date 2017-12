Nadia Toffa è grave in ospedale, la "Iena" ha avuto un malore: in prognosi riservata per patologia cerebrale

Nadia Toffa , uno dei volti più noti della trasmissione tv Le Iene , è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cattinara a Trieste e quindi trasferita al San Raffaele di Milano. La 38enne si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male e ha perso conoscenza. Ora si trova in Rianimazione in prognosi riservata per patologia cerebrale. Dal mondo dello spettacolo decine di "in bocca al lupo".

L'inviata della trasmissione Mediaset ha avuto un malore intorno alle 14 mentre si trovava nella hall dell'hotel Victoria a Trieste, città dove è già stata più volte per servizi televisivi, ad esempio quelli sulla situazione dell'impianto siderurgico Ferriera di Servola. Da chiarire il motivo della presenza in città questa volta: qualcuno parla di una "incursione" al congresso nazionale di Fratelli d'Italia o a un'iniziativa del M5S.



Sull'accaduto viene mantenuto il più stretto riserbo, non si conosce nemmeno la patologia da cui sarebbe affetta la Toffa. E' certo che si tratti di qualcosa di serio al punto di rendersi necessario il trasporto in elicottero al San Raffaele di Milano, ritardato per ore a causa del forte vento che impediva il decollo dell'elisoccorso.



Bresciana, Nadia Toffa fa parte della squadra de Le Iene da otto anni. Prima nelle vesti di inviata e dal 2016 anche di conduttrice. "Sono sempre me stessa, se sono iena in video, lo sono anche nella vita", ha raccontato di recente in un'intervista, "Per me questo non è un lavoro, infatti da quando ho iniziato Le Iene non riesco a fare nient'altro".



Le Iene: "Ci stiamo prendendo cura di Nadia" - "La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati". Questo il messaggio che compare sulla pagina Facebook de Le Iene, accompagnato da una foto sorridente della Toffa.