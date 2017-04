Micol de "I Cesaroni" a "Pomeriggio 5": "Sono di nuovo incinta"

Micol Olivieri, attrice molto amata dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Alice ne "I Cesaroni" annuncia in esclusiva a Pomeriggio 5 la sua seconda gravidanza. Dopo Arya, infatti, avuta a soli 21 anni dal marito e calciatore Christian Massella arriverà molto presto un maschietto. Eccola mentre comunica ufficialmente l'arrivo della cicogna: "La mia principessina avrà un fratellino a settembre" e continua: "Abbiamo fatto tutto in fretta e abbiamo fatto la coppia". Non ci resta che aspettare l'annuncio del nome.