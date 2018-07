Lucia Bramieri, dopo il GF un toy boy per la nuora di Gino

Così il cuore di Lucia Bramieri è tornato a battere. Dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello 15, la 57enne vedova del figlio del grande comico si è buttata in un'altra avventura. I problemi legati all'eredità del marito Cesare e del suocero Gino Bramieri non sembrano più preoccuparla perché, come si legge sulle pagine del magazine Spy, ora, pare essere molto occupata con Emanuele, 34 anni, più giovane di lei di ben 23! "Che lo chiamino anche toy boy, non mi interessa!"