Loredana Lecciso: "Io e Al Bano ci siamo lasciati ma le colpe appartengono entrambi"

È una Loredana Lecciso visibilmente amareggiata quella che interviene a Domenica Live per parlare della sua rottura con Al Bano. Ospite dell’amica Barbara D’Urso, la showgirl risponde alle ultime esternazioni del cantante di Cellino San Marco ammettendo candidamente che la storia è arrivata al capolinea: "Noi ci siamo lasciati ma le colpe appartengono a entrambi". Un’intervista intensa e tutt’altro che semplice come la stessa Lecciso spiega: "Mi sentivo più pronta, in realtà mi sento spiazzata da tutto questo ma non sono qui per attribuire colpe". Parlando poi dell’intromissione di Romina Power spiega di aver accettato la riunione artistica tra lei e l’ex compagno e di averla vissuta come una "evoluzione molto bella del loro rapporto".



I problemi sono nati quando "si è oltrepassato il limite lavorativo" con delle esternazioni che le hanno fatto molto male. "Al Bano però non si è reso conto del mio malessere o forse lo ha preso sottogamba", dice la Lecciso che non ha gradito nemmeno l’ultima esibizione dei due a "Ballando con le stelle": "Va bene il canto, ma magari quel ballo, potevate aspettare qualche settimana, lo avrei spiegato meglio ai bambini". Infine, dopo che la D’Urso sottolinea come c’è chi parla già di nuova relazione sentimentale tra Al Bano e Romina la Lecciso commenta con fermezza: "Certe cose vanno arginate per rispetto in questa fase. Io ho dei figli adolescenti da tutelare. Voglio solo il bene di Al Bano, non voglio ostacolare la sua felicità, chiedo solo che i miei figli vivano in una dimensione di serenità".