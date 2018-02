La modella Kate Upton cade dallo scoglio durante un servizio fotografico

Dallo scoglio al mare, il passo è breve per Kate Upton. La super modella era in posa in topless per un servizio fotografico tra le rocce di un atollo nel mar dei Caraibi, quando è caduta rovinosamente in mare. Tutta colpa di un’onda più potente delle altre che le ha fatto perdere l’equilibrio. L'esilarante video della Upton è stato diffuso da Striscia La Notizia e sta spopolando sui social. Inutile il tentativo di soccorso dell’assistente che si è precipitato per prenderle la mano, la caduta è stata inevitabile. Fortunatamente la modella 25enne, che indossava un costume da bagno arricchito da una lunga coda di tulle e che copriva il suo seno solo con le mani, ha evitato il peggio: per lei solo qualche escoriazione di poco conto.