Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi attapirata per la sua discussione con Eva Henger

Dopo il canna-gate esploso all’Isola dei Famosi, con la denuncia di Eva Henger che ha dichiarato in diretta l’uso di sostanze stupefacenti da parte di Francesco Monte, Alessia Marcuzzi ha ricevuto il Tapiro d'Oro. La conduttrice, che ha avuto una lite in diretta proprio con la showgirl ungherese, ha commentato l’episodio a Valerio Staffelli: "Non ho aggredito Eva, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo. A me ha dato fastidio che lo abbia detto dopo che Francesco Monte l'aveva nominata, non subito". La Marcuzzi ribadisce poi la sua posizione sulle droghe: "Io sono una persona vera, non riesco a fingere. In vita mia non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria a ogni tipo di droga". La conduttrice dell’Isola spera di aver chiuso il problema: "Dobbiamo verificare ciò che ha detto la signora Henger, ma nella mia trasmissione vorrei non parlarne più".