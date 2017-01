Katie Holmes: "Terrorizzata dalla letterina di Natale di mia figlia Suri"

Difficile chiedere regali da comuni mortali per Natale, quando i tuoi genitori si chiamano Tom Cruise e Katie Holmes . L'attrice ha infatti ammesso all'Ellen Show di essere terrorizzata dalla letterina di sua figlia Suri , che ha otto anni. "Ce l'ha già pronta, è molto organizzata. Inizio ad avere un po' di panico perché se non riceve una sola delle cose di quella lista è tutto rovinato, ne sentirò parlare per anni e anni".

Le richieste della piccola Suri, che da quando è nata è abituata a red carpet e tacchi alti, sono molto specifiche. "E' pragmatica e molto dettagliata. Per esempio vuole un cucciolo, un vero cucciolo, con un collare rosa e una medaglietta con inciso il suo nome. Inoltre ha richiesto anche delle scarpe abbinate, sempre per il cucciolo". Visti i 130mila dollari spesi in passato, siamo certi che anche questo Natale mamma Katie e papà Tom saranno in grado di soddisfare tutti i desideri della loro principessina di Hollywood.