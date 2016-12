Katie Holmes torna con un semi-topless da mozzare il fiato

11:28 - Da un po' Katie Holmes non faceva più parlare di sé, ma adesso l'ex moglie di Tom Cruise è tornata a far sognare con uno scatto senza veli per il magazine "Glamour". Seni nudi coperti dalle mani e sguardo intrigante per l'attrice, che nonostante la forma perfetta svela di essere ancora single. "In questo periodo sono molto concentrata sul fare la mamma e sul lavoro" ha ammesso Katie, che sarà presto al cinema con un nuovo film.

La figlia Suri (8 anni) viene prima di tutto per la Holmes, che è molto attaccata al valore della famiglia. "La mia famiglia è stata cruciale per l'atteggiamento che ho nei confronti della vita - ha confessato - Ho iniziato a recitare a 17 anni e il successo è arrivato molto presto; all'improvviso tutti sapevano chi ero. I miei genitori però mi hanno continuato a trattare nello stesso modo, facendomi tenere i piedi per terra".



Diventata famosa in tutto il mondo con la teen-serie "Dawson's Creek", Katie ha poi spiccato il volo nel cinema. Nel prossimo film "The Giver - Il mondo di Jonas" (in uscita l'11 settembre) la vedremo al fianco del premio Oscar Meryl Streep e per la Holmes "fare un film con lei è un sogno che si avvera. E' stato emozionante dividere il set con lei".