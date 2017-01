Katie Holmes, nuovo ruolo drammatico in tv dopo "Dawson's Creek"

16:10 - Katie Holmes è pronta a tornare in tv. Dopo essere diventata famosa grazie alla romantica Joey di "Dawson's Creek", ora l'ex signora Cruise si prepara per un ruolo drammatico. A quanto riporta TVGuide.com sarà infatti protagonista di una nuova serie l'ABC, ambientata a New York. La Holmes interpreterà Ann, una moglie borghese apparentemente perfetta che vedrà il suo matrimonio cadere a pezzi dopo l'incontro con un uomo.

Dopo la fine di "Dawson's Creek" la Holmes era sparita dal piccolo schermo, trenne che per piccoli camei come nella sit-com "How I Met Your Mother". Dopo un matrimonio, una figlia e un divorzio per Katie sembra finalmente arrivata l'occasione giusta per tornare in tv.