Isola, Eva Henger non ritratta e rilancia: "Anche io voglio tornare"

Eva Henger non torna indietro. Anche se si era speculato su un suo presunto ripensamento, la showgirl ha ribadito ai microfoni di Striscia la Notizia la sua intenzione di continuare con le accuse contro Francesco Monte: "Ho detto la verità. Io riconfermo che ha fumato la marijuana". Dopo aver sentito che forse Monte sarebbe tornato all'Isola per salutare Paola, Henger ribatte: "Allora faccio un appello perché anche io voglio tornare visto l'amore che è nato tra me e Giucas Casella. "