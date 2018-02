Alessia Marcuzzi ha aperto la seconda puntata dell'"Isola dei Famosi" lanciando il confessionale in cui Francesco Monte ha annunciato la decisione di abbandonare il reality. La scorsa settimana Eva Henger lo aveva accusato di aver consumato marijuana nei giorni di reclusione in hotel, prima dell'inizio del programma. "A malincuore abbandono l'Isola per tutelare la mia persona e i miei diritti", ha detto sconsolato il concorrente tarantino. "L'Isola è guardata da ragazzi della mia età e anche più piccoli, io mi reputo una persona corretta. Mi dispiace che questa situazione abbia creato un grande caos. Le persone che mi vogliono bene saranno preoccupate, come d'altronde lo sono io", ha concluso. Monte è già in viaggio per l'Italia.



La conduttrice ha precisato che, in base alle immagini visionate dalla produzione, non ci sono prove che Francesco Monte abbia consumato marijuana.