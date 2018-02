Isola dei Famosi, il dispiacere di Francesco Monte in un video

Francesco Monte esprime il proprio rammarico per non poter più essere un naufrago dell'Isola dei Famosi. In un video messaggio, l'ex concorrente dichiara che "d'accordo con i suoi legali non potrà, e non vorrà essere presente in questa puntata" essendoci altre sedi per poter risolvere la situazione. Per Monte l'avventura alle Honduras era appena iniziata ma a causa del noto scandalo del presunto spinello fumato all'Isola, aveva deciso di abbandonare il gioco. Però, sembra che questa esperienza gli abbia lasciato qualcosa di bello, anzi qualcuno: Paola, a cui Francesco manda anche "un bacio speciale".