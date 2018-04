Isola dei Famosi, Francesca Cipriani e Bianca Atzei: lite e pace in un minuto

Come se non bastassero le liti reali all’Isola dei Famosi, le naufraghe Francesca Cipriani e Bianca Atzei decidono di inscenare un finto bisticcio. Bianca sfida Francesca mettendosi addirittura i suoi amatissimi tacchi, la bionda isolana replica: “Non me li rompere che mi servono”. Quando sembra che lo scontro sia giunto a un punto di non ritorno, le due si sorridono e si scambiano un bacio affettuoso: “Abbiamo fatto pace, che tenere!”, esclama Atzei. Magari fosse così facile anche nella vita reale!