Isola dei Famosi, De Martino balla con la Marcuzzi ma lei resta in mutande

Incidente hot per Alessia Marcuzzi durante la finale dell'Isola dei Famosi. A provocare il gioco malizioso è stato Stefano De Martino ,che la lascia letteralmente in mutande. A Mattino Cinque il video esilarante. Mentre l’inviato del reality ripercorreva i suoi momenti più belli sull’Isola, all'improvviso su suggerimento della regia di Roberto Cenci parte la musica di Dirty Dancing. Stefano e Alessia si improvvisano ballerini, provano l'iconica presa del film, ma non hanno calcolato che a differenza della protagonista del film la Marcuzzi ha un vestitino molto corto che lascia poco spazio all'immaginazione. Stefano da grande ballerino esegue la presa, ma la Marcuzzi cerca di coprire il lato b ormai in mostra al pubblico in studio, che sembra apprezzare.