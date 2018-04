Alessia Mancini riabbraccia Flavio Montrucchio e parla con la figlia Mya: "Ora sono libera, libera di amarvi"

Arriva in studio, tra gli applausi del pubblico, una delle protagoniste di questa edizione: Alessia Mancini. Fasciata in uno splendido abito giallo, la showgirl ha dichiarato che le sarebbe piaciuto giocarsi la finale ma di essere comunque contenta per l’esperienza.



"Sapevo come arrivare in finale, bastava nominare Nino ma non ho voluto farlo perché per me é stato un amico", ha spiegato la naufraga. L’Isola l’ha aiutata a smussare un po’ la sua razionalità e a prendere le cose con più leggerezza. La bella concorrente riceve due sorprese: riabbraccia il marito Flavio Montrucchio, che le dice di essere orgoglioso di lei, e parla al telefono con la figlia Mya. "Domani vengo a prendere a scuola te e tuo fratello. Ora sono libera, libera di amarvi", dice commossa e felice Alessia.