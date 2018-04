"Isola dei Famosi", Valerio Staffelli consegna un Tapiro in studio ad Alessia Marcuzzi

Incursione in studio all'Isola dei Famosi. Mentre viene portato un carrello carico di dolci per Francesca Cipriani, sbuca Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia consegna ad Alessia Marcuzzi l'ennesimo Tapiro d'Oro e torna a parlare del canna-gate. La conduttrice taglia corto, tra le grida del pubblico che urla "fuori fuori" a Staffelli. L'inviato desiste, ma esce di scena in modo sorprendente, dando un bacio sulle labbra a Francesca Cipriani.