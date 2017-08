Infinity, rush finale per il crowdfunding per tre documentari "Life"

I tre progetti selezionati (e mostrati in ordine alfabetico sono):



A(social): 10 giorni senza lo smartphone

Un gruppo di "influencer" che, quindi, per lavoro, vivono perennemente attaccati ai social e al proprio computer o smartphone viene portato in un rifugio di montagna dove, dovrà vivere il proprio quotidiano in maniera del tutto differente, rimanendo senza internet e telefono.

Note sul regista: Lucio Laugelli, laureato a pieni voti al Dams di Bologna e poi specializzato alla Iulm di Milano. Ha fondato e coordina una rivista on-line ed omonima associazione di promozione sociale, Paper Street. Dal 2009 gira audiovisivi.



Gli anni (chiusi) in tasca

Un documentario sui giovani che hanno lasciato l’Italia con "gli anni chiusi in tasca" in cerca di lavoro e futuro all'estero. Città europee che, in questo periodo, sembrano offrire migliori opportunità per sfruttare il merito, le capacità e la tenacia di una generazione che in Italia non riesce a trovare né un’adeguata collocazione, né il giusto riconoscimento.

Note sul regista: Felice Valerio Bagnato, ha diretto spot, documentari, reportage, videoclip, cortometraggi e una serie web “Tutte le ragazze con una certa cultura”, ha collaborato con Giffoni Film Festival, Panorama, Left, ho diretto e montato più di 150 video per band e artisti italiani e internazionali.



Voci dal Silenzio

Un documentario sugli eremiti in Italia. A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti si sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana e sulle insidie del mondo contemporaneo.

Note sui registi: Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. Nati entrambi a Palermo, si laureano con il massimo dei voti. A. Seidita in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione. Nel 2009 vincono il premio Mind the Difference con l’Approsimatio in Tempora, video sperimentale sul disagio psichico.