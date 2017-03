Infinity Life: un progetto crowdfunding per raccontare "la vita"

E' partito il 27 marzo, " Infinity Life ", progetto promosso dalla piattaforma di streaming on demand Infinity in collaborazione con "Produzioni dal basso", prima piattaforma di crowdfunding Italiana, che si propone di cofinanziare "docu-film", garantendo alla proposta migliore l'inserimento nel suo palinsesto. I progetti, che potranno essere presentati sino al 3 maggio 2017, riguarderanno varie tipologie: dal documentario alla docufiction, dal Found footage, al Mockumentary e Reportage.

Tutti i generi dovranno attenersi al tema scelto per questa edizione, ovvero: “Life. Storie di vita”, argomento che stimola la fantasia e in particolare la libertà che così bene si lega al reale e al quotidiano. Solo i tre progetti migliori accederanno al crowdfunding ed al raggiungimento del 50% dell’obiettivo verranno co-finanziati da Infinity per un massimo di 5000 euro su ciascun progetto.



I risultati dell’Infinity Life saranno svelati nel corso dell’evento di premiazione dell’Infinity Film Festival 2017, iniziativa promossa dalla piattaforma di streaming on demand che dal 2014 si impegna nella scoperta e valorizzazione del genio creativo di talenti ancora non svelati.