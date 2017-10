Hernando Dos Casas: “Ismael è mio figlio Damian”

A Verissimo Angel De Miguel, Hernando Dos Casas del Segreto, svela alcune anticipazioni della soap opera più seguita di Canale 5. “Ismael è mio figlio Damian, la scoperta lascerà il mio personaggio shockato” così ha commentato l’attore maschile più amato del Segreto. E in diretta Silvia Toffanin mostrerà in esclusiva una nuova anticipazione che mostra Camila, la moglie di Hernando intrappolata e in fin di vita in un pozzo. “Hernando non ha visto chi è stato, lui era uscito a cercare di capire che fine avesse fatto Camila. Ma ciò che succederà dopo a causa di Ismael, provocherà gravi fratture nella relazione tra loro. Lui sarà un serpente, un Elias all’ennesima potenza”, ha aggiunto l'attore.