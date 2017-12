Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon svela: "Mio padre? Per me è zero"

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha fatto divertire pubblico e coinquilini con il suo aplomb da gran signore, ma nel passato di Raffaello Tonon non sono mancati i periodi bui. A "Pomeriggio Cinque" l'opinionista ha infatti raccontato di non essere più in contatto con il padre, con cui non ha nessuna voglia di ricucire i rapporti: "Ho avuto una madre che ha fatto anche da padre, anche se forse lei non l'avrebbe voluto"