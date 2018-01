Fiorello e Nicola Savino duettano su “La nebbia agli irti colli”

Con una giacca gialla, quella originale, indossata da Fiorello in Karaoke e un parrucchino: Nicola Savino e Rosario Fiorello rigorosamente in playback cantano “San Martino”. Da Giosuè Carducci a questo improbabile duo, la nota poesia che recita “La nebbia agli irti colli” ha trovato due nuovi interpreti. Un’esibizione che è tutto uno spettacolo: il pubblico non riesce a contenersi e salta in piedi per cantare e ballare all’unisono con i due mattatori.