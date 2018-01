"90 Special", Jovanotti racconta: "Quando Fiorello si presentò scalzo, col cappotto e a petto nudo"

Mode, tendenze, sigle indimenticabili e volti noti, come quello di Lorenzo Jovanotti. Dopo l'intervento quasi a sorpresa di Rosario Fiorello, anche il cantante romano interviene tra gli ospiti della prima puntata di "90 Special", il nuovo programma di Italia 1 che rivive un decennio indimenticabile.

Lorenzo ha cantato "Cosa resterà di questi anni Novanta", rivisitando un celebre pezzo di Raf dedicato al decennio precedente. "I ragazzi di Via Massena si sono riuniti" ha scherzato in collegamento da Lugano, ricordando i suoi esordi a Radio Deejay dove lavoravano, appunto, anche Fiorello e lo stesso Nicola Savino, conduttore del programma.



Il trio ha inoltre ricordato il format musicale "1 2 3 Jovanotti", in onda su Italia 1 sul finire degli anni Novanta, nel quale esordì Fiorello: "Lavorava con mio fratello nei villaggi turistici e arrivò da me scalzo, con il cappotto e a petto nudo" ha svelato l'artista, al quale la trasmissione ha riservato anche una sorpresa, ovvero la presenza di Lulli, il bambino diventato la spalla di Lorenzo nel programma.



E rivedendo le immagini della serie tv "Classe di ferro", di cui cantava la sigla, Lorenzo ammette: "Qualche anno fa ho fatto una raccolta con tutte le mie canzoni, tutte. Ne ho lasciata una sola, questa".