Fiorello a "90 Special": "Per essere qui ho rinunciato a Sanremo"

La prima puntata di "90 Special", il nuovo format condotto da Nicola Savino che ripercorre tutto il meglio degli anni Novanta, non poteva aprirsi con ospite migliore, Rosario Fiorello.



"Per essere qui stasera ho rinunciato a Sanremo" ha dichiarato lo showman intervenuto, quasi a sorpresa, nella trasmissione di Italia 1 per rivivere il decennio che lo ha lanciato al grande pubblico.



"Quando abbiamo iniziato a registrare le prime puntate di 'Karaoke' c'erano soltanto 20 persone, non ci seguiva nessuno" ha raccontato Fiorello ricordando gli esordi alla guida di un programma diventato un vero cult. "Poi gli ascolti sono improvvisamente aumentati e tutto è cambiato". Fiorello ha inoltre divertito i telespettatori svelando il suo legame con Nicola Savino, che all'epoca curava la parte tecnica e seguiva Fiorello nelle serate. Momenti a proposito dei quali i due hanno scherzato a lungo.