Eva Grimaldi rivela: "Finalmente mi sposo con Imma Battaglia!"

Eva Grimaldi corona il suo sogno d'amore e sposa la compagna, Imma Battaglia . "Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo !" ha detto emozionatissima in un'intervista esclusiva sul settimanale " Chi ", in edicola mercoledì 6 giugno. "Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso " ha raccontato l'attrice ed ex naufraga dell'" Isola dei Famosi ".

"Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato. Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale" ha svelato la Grimaldi, anticipando quella che potrebbe essere la location delle nozze. Anche la Battaglia è raggiante: "Ho deciso di chiedere la mano a Eva perché è il punto fermo della mia vita", ha detto.



La coppia si era raccontata qualche tempo fa anche a "Domenica Live", nel salotto di Barbara d'Urso. "Lei non mi voleva, ho dovuto insistere parecchio" aveva detto Eva Grimaldi. "Io ho voluto Imma, io l'ho cercata e io l'ho inseguita, pure a lungo. Prima di lei non avevo mai guardato altre donne. Ciò che provavo per lei lo avevo sentito solo per gli uomini. Poi però c'è stato un bacio...".



"Il mio momento magico con Eva è stato a un concerto degli U2: ci siamo abbracciate e ho sentito una scossa: lì ho capito che era amore" aveva rivelato la Battaglia.